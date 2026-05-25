Banjir Luapan Kali Cijayanti Rendam 138 Rumah di Babakan Madang Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Banjir akibat luapan Kali Cijayanti merendam sedikitnya 138 rumah warga di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/5).

Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu cukup lama.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, mengatakan curah hujan tinggi menyebabkan debit air Kali Cijayanti meningkat hingga meluap ke permukiman warga.

“Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi yang cukup lama, sehingga aliran Kali Cijayanti meluap yang berdampak ke permukiman warga,” kata Adam dalam laporan Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Bogor.

Ia menjelaskan, banjir mulai terjadi sekitar pukul 17.15 WIB di Kampung Babakan Cicerewed, Desa Cijayanti. Wilayah terdampak meliputi sejumlah RT di RW 01, RW 02, RW 06, dan RW 09.

Ketinggian air bervariasi, mulai dari 70 sentimeter hingga mencapai sekitar 150 sentimeter di beberapa titik permukiman warga.

Berdasarkan hasil kaji cepat sementara BPBD Kabupaten Bogor, sebanyak 138 kepala keluarga atau sekitar 456 jiwa terdampak banjir tersebut.

Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan satu unit rumah di RT 03 RW 01 rusak berat hingga ambruk. Rumah tersebut diketahui milik warga bernama Enjuh.