Aperti BUMN Buka 312 Kuota Beasiswa 2026, Ini Jadwal dan Syaratnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aliansi Perguruan Tinggi (APERTI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali meluncurkan Program Beasiswa APERTI BUMN 2026 di Ruang Theater Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Senin (25/5/2026).

Program beasiswa kolaboratif enam perguruan tinggi BUMN itu mengusung tema “Membangun Talenta Muda Unggul dalam Transformasi Energi, Teknologi, dan Logistik Menuju Industri Berkelanjutan Indonesia”.

Pada tahun ini, APERTI BUMN menyediakan 312 kuota beasiswa penuh dan parsial bagi calon mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 301 kuota, sedangkan pada 2024 sebanyak 295 kuota.

Ketua APERTI BUMN sekaligus Rektor Institut Teknologi PLN, Prof. Iwa Garniwa mengatakan, program beasiswa ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan talenta muda menghadapi transformasi industri nasional.

“Melalui program ini, APERTI BUMN berkomitmen melahirkan talenta muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menjadi motor penggerak transformasi energi, teknologi, dan logistik,” ujar Prof Iwa ditemui di Kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Kota Bandung, Senin (25/5/2026).

Iwa menuturkan, investasi terbaik bagi masa depan Indonesia adalah membekali generasi muda dengan kompetensi inovatif yang selaras dengan kebutuhan industri modern.

Program Beasiswa APERTI BUMN 2026 diselenggarakan oleh enam perguruan tinggi anggota aliansi, yakni Universitas Internasional Semen Indonesia, Institut Teknologi PLN, Universitas Pertamina, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Telkom University, dan Politeknik Semen Indonesia.