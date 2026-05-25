Yayasan Daerah Untuk Negeri dan BRI Peduli Hadirkan Program Literasi Anak Negeri di Maros

jabar.jpnn.com, DEPOK - Yayasan Daerah Untuk Negeri (DUN) bersama BRI Peduli menghadirkan program Literasi Anak Negeri di SDN 159 Tekolabbua, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Yayasan DUN asal Jakarta ini membuat program dengan menargetkan 60 siswa kelas 2 hingga kelas 5 sebagai penerima manfaat utama untuk memperkuat kemampuan membaca dan memahami bacaan.

Sebagai tahap awal, DUN telah melaksanakan rangkaian kegiatan pada 22-23 Mei 2026 di SDN 159 Tekolabbua, meliputi peluncuran program, pelatihan 15 guru, sosialisasi kepada orang tua dari 100 siswa, serta asesmen awal kemampuan membaca terhadap 100 siswa kelas 2 hingga kelas 5.

Program ini menjadi kelanjutan dari pilot Literasi Anak Negeri yang sebelumnya dijalankan di SDN 1 Malaka, Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama BRI Peduli.

Pilot tersebut diikuti 41 siswa selama empat bulan, melalui 48 sesi pembelajaran. Hasilnya, siswa yang mencapai level “Lancar dan Paham” meningkat dari 0 persen di awal program menjadi hampir 60 persen di akhir program.

Sementara itu, siswa pada level awal, yaitu dasar, huruf, dan kata, turun dari 31,7 persen menjadi 0 persen.

“Literasi adalah fondasi utama bagi anak untuk belajar dan mengejar cita-citanya. Sulit membayangkan bagaimana seorang anak dapat bertahan di mata pelajaran lain jika ia belum mampu mencerna informasi dari apa yang ia baca,” ucap Founder DUN, Reybi Waren.

Pemilihan Kabupaten Maros dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi literasi di Sulawesi Selatan, status Rapor Pendidikan, dan keterjangkauan wilayah.