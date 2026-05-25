Harga Emas dan Perak Hari Ini 25 Mei 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Tembus Rp2,8 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan hari ini, Senin, 25 Mei 2026, mengalami pergerakan di level tinggi.

Harga emas batangan ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.803.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.810.008.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp1.451.500 atau Rp1.455.129 setelah pajak.

Sementara itu, emas ukuran 5 gram dijual Rp13.790.000 dan ukuran 10 gram mencapai Rp27.525.000.

Untuk ukuran besar, emas batangan 100 gram dipasarkan seharga Rp274.512.000, sedangkan ukuran 1 kilogram mencapai Rp2.743.600.000.

Selain emas reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III yang dipasarkan dengan harga berbeda.

Produk Gift Series ukuran 1 gram, misalnya, dijual Rp2.953.000 atau Rp2.960.383 setelah pajak. Adapun emas Batik Seri III ukuran 10 gram dipasarkan Rp28.530.000.

Di sisi lain, harga perak murni juga tercatat stabil. Perak murni ukuran 250 gram dijual Rp13.250.000 atau Rp14.707.500 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.