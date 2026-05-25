JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bupati Ciamis Dorong Kafe Gunakan Kopi Lokal untuk Perkuat Daya Saing Daerah

Bupati Ciamis Dorong Kafe Gunakan Kopi Lokal untuk Perkuat Daya Saing Daerah

Senin, 25 Mei 2026 – 09:00 WIB
Bupati Ciamis Dorong Kafe Gunakan Kopi Lokal untuk Perkuat Daya Saing Daerah - JPNN.com Jabar
Biji Kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIAMIS - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mendorong pelaku usaha kafe di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, untuk menggunakan kopi lokal asal Ciamis sebagai produk utama yang disajikan kepada konsumen.

Menurut Herdiat, langkah tersebut penting untuk memperkenalkan kualitas kopi daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, pelaku usaha, hingga industri kopi lokal.

“Sekarang mulai banyak kafe di Ciamis. Tapi yang saya pesankan, jangan lupa kopi yang disajikan harus kopi asal Ciamis,” kata Herdiat saat menghadiri pembukaan sebuah kafe di Jalan Jenderal Sudirman, Ciamis, Sabtu.

Baca Juga:

Ia menilai pertumbuhan jumlah kafe dan tempat berkumpul masyarakat menjadi indikator berkembangnya perekonomian serta kreativitas warga di Kabupaten Ciamis.

Meski demikian, Herdiat berharap perkembangan usaha kuliner dan kedai kopi di daerahnya dapat diiringi dengan pemanfaatan produk lokal agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Herdiat mengungkapkan, produksi kopi di Kabupaten Ciamis saat ini mencapai sekitar 840 ton buah kopi per tahun. Namun, sebagian besar hasil panen tersebut masih dikirim ke luar daerah untuk diolah sebelum kembali dipasarkan dengan merek dari daerah lain.

Baca Juga:

“Kopi kita dibawa ke luar daerah, lalu kembali lagi dengan kemasan daerah lain, padahal kualitas kopi Ciamis sangat bagus dan mampu bersaing,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat potensi nilai tambah kopi lokal belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Ciamis.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mendorong pelaku usaha kafe di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, untuk menggunakan kopi lokal asal Ciamis sebagai produk utama
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kopi ciamis bupati ciamis herdiat sunarya kopi lokal ciamis kopi robusta ciamis kopi arabika Ciamis potensi kopi Jawa Barat kabupate ciamis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU