Bupati Ciamis Dorong Kafe Gunakan Kopi Lokal untuk Perkuat Daya Saing Daerah

jabar.jpnn.com, CIAMIS - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mendorong pelaku usaha kafe di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, untuk menggunakan kopi lokal asal Ciamis sebagai produk utama yang disajikan kepada konsumen.

Menurut Herdiat, langkah tersebut penting untuk memperkenalkan kualitas kopi daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, pelaku usaha, hingga industri kopi lokal.

“Sekarang mulai banyak kafe di Ciamis. Tapi yang saya pesankan, jangan lupa kopi yang disajikan harus kopi asal Ciamis,” kata Herdiat saat menghadiri pembukaan sebuah kafe di Jalan Jenderal Sudirman, Ciamis, Sabtu.

Ia menilai pertumbuhan jumlah kafe dan tempat berkumpul masyarakat menjadi indikator berkembangnya perekonomian serta kreativitas warga di Kabupaten Ciamis.

Meski demikian, Herdiat berharap perkembangan usaha kuliner dan kedai kopi di daerahnya dapat diiringi dengan pemanfaatan produk lokal agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Herdiat mengungkapkan, produksi kopi di Kabupaten Ciamis saat ini mencapai sekitar 840 ton buah kopi per tahun. Namun, sebagian besar hasil panen tersebut masih dikirim ke luar daerah untuk diolah sebelum kembali dipasarkan dengan merek dari daerah lain.

“Kopi kita dibawa ke luar daerah, lalu kembali lagi dengan kemasan daerah lain, padahal kualitas kopi Ciamis sangat bagus dan mampu bersaing,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat potensi nilai tambah kopi lokal belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Ciamis.