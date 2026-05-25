BMKG: Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat pada Siang-Sore Hari Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal pada Senin, 25 Mei 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Senin pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 26 Mei 2026 pukul 07.00 WIB, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada siang dan sore hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor pada periode yang sama.

Memasuki malam hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Adapun pada dini hari Selasa, cuaca di wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celsius.