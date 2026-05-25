Prakiraan Cuaca Jawa Barat 25 Mei 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat pada Senin, 25 Mei 2026, diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Namun, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi sejak pagi hari di sejumlah daerah, seperti Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan meluas ke wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.

Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Adapun pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.