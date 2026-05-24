Euforia Persib Juara Memakan Korban, 122 Orang Kecelakaan Saat Konvoi di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Euforia keberhasilan Persib Bandung kembali meraih juara BRI Super League 2025/26 tidak hanya meninggalkan rasa senang, tetapi juga berbagai insiden.

Pada perayaan yang dipusatkan di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Minggu (24/5/2026) pagi itu, jalanan lumpuh.

Ratusan ribu masyarakat 'numplek' di sepanjang jalan yang dilalui kendaraan yang membawa rombongan pemain Persib,

Setelah dilepas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Gedung Sate, rombongan pemain rencananya akan turun di Jalan Asia Afrika dan naik ke JPO untuk kemudian melakukan seremonial pengangkatan trofi.

Namun di sana, suasana sudah tidak terkendali. Ratusan ribu masyarakat, sudah memenuhi area kawasan Asia Afrika sejak pagi hari.

Kondisi yang tidak terkendali itu membuat banyak masyarakat yang kelelahan dan kehabisan oksigen.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, sejak Sabtu (23/5) malam hari atau saat Persib ditetapkan sebagai juara Liga Super Indonesia, total ada 122 korban kecelakaan.

Angka kecelakaan berdasarkan data akumulatif sejak Sabtu malam hingga Minggu siang.