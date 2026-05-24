Desa Cikalahang Cirebon Dipromosikan Jadi Wisata Hidden Gem, Padukan Alam dan Sejarah Sunda

jabar.jpnn.com, KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mulai mempromosikan Desa Cikalahang di Kecamatan Dukupuntang sebagai destinasi wisata hidden gem yang memadukan potensi wisata alam dan sejarah budaya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, mengatakan Desa Cikalahang memiliki kekayaan alam yang dinilai potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di wilayah Cirebon.

“Desa Cikalahang ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Cirebon yang mempunyai kultur alam yang bagus. Tentunya, hal ini perlu kita kenalkan dan optimalkan bersama,” kata Fajar.

Menurut dia, pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dan dukungan berbagai pemangku kepentingan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Sebagai bagian dari upaya promosi wisata berbasis potensi lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon memperkenalkan potensi wisata di kawasan Situ Pajaten yang berada di Desa Cikalahang.

“Wisata tidak bisa berdiri sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai dinas dan pemangku kepentingan lainnya agar pengembangannya optimal dan mampu menarik wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, menilai sinergi antardinas penting untuk memperkuat promosi potensi desa kepada masyarakat luas.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dalam upaya optimalisasi dan pengenalan potensi-potensi desa yang ada di Kabupaten Cirebon,” kata Bambang.