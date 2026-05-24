Harga Emas Antam Hari Ini 24 Mei 2026 Naik, Logam Mulia 1 Gram Rp2,77 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan hari ini, Minggu (24/5/2026), tercatat masih berada di level tinggi.

Pecahan emas 1 gram dibanderol Rp2.773.000 sebelum pajak dan Rp2.779.933 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.436.500 atau Rp1.440.091 setelah pajak.

Untuk pecahan yang lebih besar, harga emas 5 gram dipatok Rp13.640.000, sedangkan ukuran 10 gram mencapai Rp27.225.000 sebelum pajak.

Adapun emas batangan ukuran 100 gram dijual Rp271.512.000 dan ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram mencapai Rp2.713.600.000.

Selain emas reguler, tersedia pula sejumlah seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Pada kategori Gift Series, emas ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.506.500 dan ukuran 1 gram seharga Rp2.923.000 sebelum pajak.

Sementara itu, emas batangan seri Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dijual Rp14.613.000.