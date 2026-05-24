Prakiraan Cuaca Jabodetabek 24-25 Mei 2026: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tangerang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal pada Minggu (24/5/2026) hingga Senin (25/5/2026) pagi.

Berdasarkan prakiraan cuaca terbaru, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah sejak pagi hingga malam hari.

Selan itu, beberapa daerah diprediksi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Pada pagi hari, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, potensi hujan ringan hingga sedang juga diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprediksi didominasi awan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Pada malam hari, kondisi cuaca secara umum masih berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang diprediksi masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.