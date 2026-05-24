Prakiraan Cuaca Jawa Barat 24 Mei 2026: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Sabtu (24/5/2026) diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan sampai sedang pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca harian, hujan ringan berpotensi terjadi sejak pagi menjelang siang di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprediksi semakin berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

Pada malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, hujan ringan masih berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Kondisi serupa diperkirakan berlanjut hingga dini hari. Potensi hujan ringan diprediksi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.