Stok Hewan Kurban Melimpah, DPRD Jabar Soroti Harga Daging Sapi Tembus Rp150 Ribu Jelang Iduladha

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti kenaikan harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional menjelang Hari Raya Iduladha 2026.

Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan melimpahnya stok hewan kurban di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat melalui sistem iSIKHNAS, ketersediaan hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Stok domba di Jawa Barat tercatat mencapai 223.812 ekor, naik dari 187.395 ekor pada tahun lalu. Sementara itu, stok sapi kurban meningkat menjadi 120.916 ekor dari sebelumnya 99.565 ekor.

DKPP Jawa Barat menyebut melimpahnya stok hewan kurban tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh sisa hewan kurban tahun sebelumnya yang belum terserap pasar.

Meski demikian, Iwan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berpatokan pada data ketersediaan stok.

Menurut dia, kondisi daya beli masyarakat saat ini justru tengah tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kita bersyukur pasokan ternak melimpah. Namun pemerintah daerah juga harus melihat kondisi masyarakat yang saat ini terbebani kenaikan harga bahan pokok,” ujar Iwan dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).