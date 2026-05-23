Milad ke-23 Forum RT RW, Farhan Tekankan Pemerataan Pembangunan Kota Bandung

Sabtu, 23 Mei 2026 – 20:40 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat ditemui dalam acara Milad ke-23 Forum RT RW Kota Bandung di Monumen Perjuangan, Sabtu (23/5/2026). Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah.

Hal ini disampaikan Farhan saat menghadiri Milad ke-23 Forum RT RW Kota Bandung di Monumen Perjuangan, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan yang dihadiri sekitar 11 ribu pengurus RT dan RW se-Kota Bandung itu menjadi ajang penguatan solidaritas kewilayahan sekaligus mempererat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Farhan mengatakan, RT dan RW merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di tingkat paling bawah.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan tertentu, melainkan harus dirasakan secara merata oleh seluruh warga Kota Bandung.

“Tidak boleh ada rasa ketidakadilan. Kalau jalan di pusat kota sudah bagus, wilayah lain juga harus diperhatikan,” kata Farhan.

Farhan mengungkapkan, dirinya rutin turun langsung ke berbagai wilayah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Selama masa kepemimpinannya, dia mengaku telah mengunjungi puluhan kelurahan guna mendengar persoalan yang dihadapi RT dan RW.

Dia juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat kewilayahan.

