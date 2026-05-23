JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ribuan Bobotoh Rayakan Persib Juara Liga 1, Jalanan Kota Bandung Meriah!

Ribuan Bobotoh Rayakan Persib Juara Liga 1, Jalanan Kota Bandung Meriah!

Sabtu, 23 Mei 2026 – 20:35 WIB
Ribuan Bobotoh Rayakan Persib Juara Liga 1, Jalanan Kota Bandung Meriah! - JPNN.com Jabar
Ribuan Bobotoh memadati area di bawah Flyover Pasupati, Kota Bandung, merayakan keberhasilan Persib Bandung meraih juara BRI Super League 2025/26, Sabtu (23/5/2026). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan suporter Bobotoh memenuhi seluruh jalanan di Kota Bandung, merayakan gelar juara hattrick yang berhasil diraih Persib Bandung.

Persib memastikan diri keluar sebagai juara BRI Super League 2025/26 setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Meski hanya main imbang, Persib tetap dinobatkan sebagai juara, karena head to head dengan Borneo FC Samarinda, yang di laga terakhirnya menang 7-1 atas Malut United. 

Baca Juga:

Kemeriahan tidak hanya terjadi di Stadion GBLA, ribuan Bobotoh di luar stadion juga ikut merayakan gelar juara ini.

Seperti di Jalan Ir H Djuanda atau Dago - Cikapayang, Kota Bandung, ribuan Bobotoh memadati area di bawah Flyover Pasupati, pasca wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Sejumlah Bobotoh itu sudah bersiap merayakan kemenangan Persib sejak sore, bahkan sebelum laga dimulai.

Baca Juga:

Begitu pertandingan melawan Persijap berakhir, iring-iringan Bobotoh terus berdatangan dari berbagai arah, baik dari Jalan Ir. H Djuanda bawah, Aria Jipang, Diponegoro, Tamansari dan Sulanjana, semuanya datang ker Simpang Dago-Cikapayang untuk merayakan Persib juara.

Letupan kembang api dan kepulan asap dari kembang api yang dibawa Bobotoh, semakin memeriahkan pesta juara Persib Bandung.

Bobotoh merayakan keberhasilan Persib Bandung keluar sebagai juara BRI Super League 2025/26. Jalanan di Bandung lumpuh, ramai oleh perayaan Bobotoh.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib bobotoh juara liga 1 jalan asia afrika persib juara konvoi persib indonesia super league Cikapayang dago

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU