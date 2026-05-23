Ribuan Bobotoh Rayakan Persib Juara Liga 1, Jalanan Kota Bandung Meriah!

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan suporter Bobotoh memenuhi seluruh jalanan di Kota Bandung, merayakan gelar juara hattrick yang berhasil diraih Persib Bandung.

Persib memastikan diri keluar sebagai juara BRI Super League 2025/26 setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Meski hanya main imbang, Persib tetap dinobatkan sebagai juara, karena head to head dengan Borneo FC Samarinda, yang di laga terakhirnya menang 7-1 atas Malut United.

Kemeriahan tidak hanya terjadi di Stadion GBLA, ribuan Bobotoh di luar stadion juga ikut merayakan gelar juara ini.

Seperti di Jalan Ir H Djuanda atau Dago - Cikapayang, Kota Bandung, ribuan Bobotoh memadati area di bawah Flyover Pasupati, pasca wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Sejumlah Bobotoh itu sudah bersiap merayakan kemenangan Persib sejak sore, bahkan sebelum laga dimulai.

Begitu pertandingan melawan Persijap berakhir, iring-iringan Bobotoh terus berdatangan dari berbagai arah, baik dari Jalan Ir. H Djuanda bawah, Aria Jipang, Diponegoro, Tamansari dan Sulanjana, semuanya datang ker Simpang Dago-Cikapayang untuk merayakan Persib juara.

Letupan kembang api dan kepulan asap dari kembang api yang dibawa Bobotoh, semakin memeriahkan pesta juara Persib Bandung.