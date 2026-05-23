Penyanderaan WNI oleh Israel, Gubernur Lemhanas : Semua Negara Harus Patuh Hukum Internasional

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Ace Hasan Syadzily menyampaikan apresiasi atas kepulangan para jurnalis dan aktivis kemanusiaan Indonesia yang sempat disandera oleh Israel saat mengikuti ekspedisi perdamaian menuju Gaza.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kata Ace, para WNI tersebut dijadwalkan kembali ke Tanah Air melalui Turki.

“Kita patut berbahagia atas telah pulangnya kembali para jurnalis dan para aktivis kemanusiaan yang kemarin sempat mengalami penculikan oleh Israel, dan mereka akan melalui Turki untuk kembali ke Indonesia,” ucapnya, saat menghadiri peresmian sekolah di Depok, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, ini bagian dari upaya diplomatik pemerintah Indonesia sehingga dapat membebaskan para WNI.

“Saya kira ini juga bagian dari upaya diplomatik yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sehingga alhamdulillah bisa mengembalikan para WNI, terutama para jurnalis dan aktivis kemanusiaan yang ada di dalam ekspedisi perdamaian ke Gaza,” terangnya.

Baginya, misi kemanusiaan dan tugas jurnalisme harus dijamin dan dilindungi keberadaannya.

“Karena itu, semua pihak termasuk pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap tugas jurnalistik dan tugas kemanusiaan. Apalagi menyangkut juga pasukan perdamaian yang memang menjaga, jangan sampai konflik terjadi di negara-negara tersebut,” ungkapnya.

“Jadi prinsipnya semua negara terutama yang berkonflik harus memegang pada prinsip hukum internasional terhadap tugas masing-masing profesi, terutama profesi jurnalistik dan profesi sebagai aktivis kemanusiaan. Saya kira intinya adalah bagaimana mematuhi hukum internasional,” tandasnya. (mcr19/jpnn)