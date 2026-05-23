Mendikdasmen Abdul Mu’ti Resmikan Sekolah Bakti Mulya 400 Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti meresmikan sekolah Bakti Mulya 400 Depok, pada Sabtu (23/5/2026).

Abdul mengapresiasi sekolah Bakti Mulya 400 Depok, yang menghadirkan pendidikan berkualitas sebagai mitra pemerintah.

“Kami berkali-kali menegaskan bahwa eksistensi sekolah swasta itu adalah mitra pemerintah, bukan kompetitor dari sekolah-sekolah negeri,” ucap Abdul.

“Karena Undang-undangnya secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam pendidikan,” sambungnya.

Menurutnya, hadirnya Bakti Mulya 400 ini merupakan wujud nyata bagaimana masyarakat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, bagi masyarakat.

“Tadi disebutkan oleh Pak Jenderal, bahwa sekolah ini memang dibangun untuk melayani kalangan kelas menengah ke atas, bagian-bagian dari pemenuhan hak juga masyarakat yang memiliki segmentasi sosial tertentu. Tapi kami di pemerintah juga berkomitmen, bahwa memang sekarang ini masih banyak sekolah-sekolah yang harus kita tingkatkan kualitasnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pembina yayasan Amanah Cerdas Bangsa Depok, Badrodin Haiti menyebut, bahwa ada tiga poin penting yang menjadi prioritas pendidikan di Sekolah Bakti Mulya 400.

“Pertama itu Nasionalis, agamis dan internasional,” tuturnya.