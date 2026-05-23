Menjelang laga Persib vs Persijap, Polisi Sita 310 Barang Terlarang di Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bersama unsur terkait berhasil mengamankan 310 barang dilarang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan ratusan barang terlarang tersebut diamankan petugas dari tangan oknum bobotoh yang hendak menonton pertandingan Persib vs Persijap.

"Barang yang diamankan meliputi 151 flare, 100 silver strobe, satu strong red flare, 11 mercon, 20 petasan, tujuh botol minuman keras, serta 20 kartu identitas atau id card," kata Hendra.

Lebih lanjut, Hendra memastikan petugas akan terus melakukan pengamanan maksimal dari sebelum hingga sesudah pertandingan Persib vs Persijap untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang datang ke Stadion GBLA.

"Kami mengimbau seluruh suporter untuk tidak membawa flare, petasan, minuman keras maupun barang berbahaya lainnya ke area stadion," ucap dia.

"Kami berharap masyarakat dan bobotoh dapat bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan tertib demi kenyamanan bersama," lanjut dia.

Hendra juga mengatakan, Polda Jabar telah membentuk Satgas Bobotoh sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan Persib berlangsung. Kegiatan itu menjadi bentuk sinergitas antara kepolisian dan komunitas Bobotoh dalam menciptakan situasi yang aman.

"Polda Jabar mendukung penuh Persib untuk meraih prestasi dan menjadi juara. Namun yang paling utama adalah bagaimana seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif," kata dia.