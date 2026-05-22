Keren! Wisudawan Politeknik IDN Bogor Ada yang Berpenghasilan Hingga Rp710 Juta dan Hafal 25 Juz

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prosesi wisuda umumnya identik dengan seremoni akademik dan pemberian gelar kepada mahasiswa.

Namun, suasana berbeda terlihat dalam Wisuda Sarjana Terapan (D4) perdana Politeknik IDN BogorPoliteknik IDN Bogor yang digelar di Gedung Pandansari, Taman Wiladatika Cibubur.

Tidak hanya meluluskan 73 wisudawan, kampus berbasis teknologi dan keislaman tersebut juga menampilkan berbagai pencapaian unik para lulusannya, mulai dari mahasiswa dengan penghasilan ratusan juta rupiah, pemilik usaha beromzet besar, hingga wisudawan dengan hafalan Alquran 25 juz mutqin.

Direktur Politeknik IDN Bogor, Ari, mengatakan wisuda perdana ini menjadi tonggak sejarah bagi kampus yang berdiri sejak 2022 tersebut.

“Alhamdulillah pada hari Sabtu, 16 Mei 2026 kami melaksanakan wisuda perdana dengan jumlah wisudawan sebanyak 73 orang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Politeknik IDN Bogor memiliki tiga program studi, yakni Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan (TRKJ), Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL), dan Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis (TRMG).

Dari total wisudawan, sebanyak 23 mahasiswa berasal dari program studi TRKJ, 31 mahasiswa TRPL, dan 19 mahasiswa TRMG.

Menurut Ari, Politeknik IDN Bogor berada di bawah naungan Yayasan IDN dengan visi mencetak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional melalui konsep “Muda Mendunia”.