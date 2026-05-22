Laga Penentu Persib vs Persijap, Polda Jabar Petakan Titik Keramaian Bobotoh di Bandung

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:00 WIB
Euforia suporter Bobotoh saat memberi dukungan untuk skuad Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat menyiapkan pengamanan dan tim urai di sejumlah titik perayaan Bobotoh di Kota Bandung saat laga penentu Persib Bandung vs Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Langkah itu dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar, Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, pertandingan tersebut diperkirakan disaksikan oleh 30 ribu lebih penonton.

Ribuan personel telah disiapkan untuk pengamanan pertandingan hingga perayaan usai laga.

"Dari Polda kami sudah siapkan 3.000 personel dan Polrestabes sudah seluruhnya all out, perintah dari Pak Kapolda," kata Raydian di Mapolda Jawa Barat, Jumat (22/5).

Raydian menuturkan, kepolisian telah memetakan titik-titik yang biasa menjadi pusat perayaan Bobotoh di Kota Bandung. Beberapa lokasi yang diprediksi dipadati massa di antaranya kawasan Dago, Sulanjana, Graha Persib, flyover Pasupati hingga Jalan Asia Afrika.

Nantinya petugas di lapangan akan menerapkan rekayasa lalu lintas. Kendaraan roda empat akan diarahkan ke jalur lain agar tidak terjebak dalam perayaan kemenangan Persib.

"Dan rekayasa lalu lintas sebelum perayaan Bobotoh di lokasi tersebut, kita sudah alihkan, terutama roda empat. Jadi yang boleh masuk ke tempat itu hanya roda dua, terutama roda dua Bobotoh," tuturnya.

Polda Jabar menyiapkan 3.000 personel, tim urai, dan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipassi perayaan Bobotoh saat Persib vs Persijap.
