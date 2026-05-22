Jumat Berkah, Polres Karawang Berikan Kebahagiaan untuk Driver Online

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Polres Karawang kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Jumat Berkah yang digelar di sejumlah titik di wilayah hukumnya, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan bertema “Polri Untuk Masyarakat” itu menyasar warga serta para pengemudi ojek online yang tengah beraktivitas mencari nafkah.

Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir bukan hanya dalam tugas penegakan hukum, tetapi juga membantu, melayani, dan memberikan perhatian kepada masyarakat,” ujar Cep Wildan.

Menurutnya, kegiatan Jumat Berkah bukan sekadar berbagi bantuan sosial, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, personel Polres Karawang membagikan paket makanan dan bantuan sosial kepada masyarakat serta para driver ojek online.

Warga menyambut positif kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat kecil.

Cep Wildan menegaskan semangat “Polri Untuk Masyarakat” akan terus menjadi komitmen Polres Karawang dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.