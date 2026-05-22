JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Jumat Berkah, Polres Karawang Berikan Kebahagiaan untuk Driver Online

Jumat Berkah, Polres Karawang Berikan Kebahagiaan untuk Driver Online

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:20 WIB
Jumat Berkah, Polres Karawang Berikan Kebahagiaan untuk Driver Online - JPNN.com Jabar
Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah saat memberikan bantuan untuk driver online dalam rangka jumat berkah. Foto: Polres Karawang.

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Polres Karawang kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Jumat Berkah yang digelar di sejumlah titik di wilayah hukumnya, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan bertema “Polri Untuk Masyarakat” itu menyasar warga serta para pengemudi ojek online yang tengah beraktivitas mencari nafkah.

Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Baca Juga:

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir bukan hanya dalam tugas penegakan hukum, tetapi juga membantu, melayani, dan memberikan perhatian kepada masyarakat,” ujar Cep Wildan.

Menurutnya, kegiatan Jumat Berkah bukan sekadar berbagi bantuan sosial, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, personel Polres Karawang membagikan paket makanan dan bantuan sosial kepada masyarakat serta para driver ojek online.

Baca Juga:

Warga menyambut positif kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat kecil.

Cep Wildan menegaskan semangat “Polri Untuk Masyarakat” akan terus menjadi komitmen Polres Karawang dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

Polres Karawang kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Jumat Berkah yang digelar di sejumlah titik di wilayah hukumnya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polres karawang kapolres karawang jumat berkah driver online AKBP Fiki N. Ardiansyah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU