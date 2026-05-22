Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 22 Mei 2026 Naik, Logam Mulia 1 Gram Rp2,788 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, tercatat masih berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dibanderol sebesar Rp2.788.000 atau Rp2.794.970 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 0,5 gram dipatok Rp1.444.000 dan menjadi Rp1.447.610 setelah pajak.

Untuk pecahan yang lebih besar, emas batangan 5 gram dijual seharga Rp13.715.000, sedangkan ukuran 10 gram mencapai Rp27.250.000.

Adapun emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan dengan harga Rp273.012.000 atau Rp273.694.530 setelah pajak.

Sementara pecahan terbesar, yakni 1.000 gram, dibanderol Rp2.728.600.000.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Emas Batangan Gift Series ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.938.000 atau Rp2.945.345 setelah pajak.