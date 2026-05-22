BMKG Prediksi Hujan Guyur Jabodetabek pada 22 Mei 2026, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Jumat, 22 Mei 2026 hingga Sabtu dini hari, 23 Mei 2026.

Dalam prakiraan cuaca periode Jumat pukul 07.00 WIB hingga Sabtu pukul 07.00 WIB, BMKG menyebutkan kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

Namun menjelang siang, hujan ringan diperkirakan mulai turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada siang hingga sore hari, cuaca di Jabodetabek masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, sejumlah wilayah diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang meliputi sebagian Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada sore hingga malam hari.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan masih berpotensi terjadi pada malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten dan Kota Bogor.