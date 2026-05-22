BMKG: Sebagian Besar Wilayah Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan pada 22 Mei 2026

Jumat, 22 Mei 2026 – 09:30 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Jumat, 22 Mei 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan diperkirakan mulai turun di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Bandung.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan meluas ke berbagai daerah di Jawa Barat.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, cuaca di Jawa Barat diprakirakan masih didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

Wilayah yang diperkirakan terdampak antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
