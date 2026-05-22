Karawang Petakan Sawah Rawan Kekeringan, Perkuat Irigasi dan Sistem Peringatan Dini Hadapi Kemarau Panjang

Jumat, 22 Mei 2026 – 07:30 WIB
Kekeringan. Foto : Ricardo/JPNN.con

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026 dengan memetakan areal persawahan rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karawang, Rohman, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya.

“Selain pemetaan, kami juga melakukan penguatan sistem peringatan dini, khususnya di area ujung saluran irigasi yang rentan mengalami kekurangan pasokan air,” kata Rohman.

Menurut dia, penguatan sistem peringatan dini diharapkan mampu membantu petani mengambil langkah antisipatif lebih cepat ketika terjadi penurunan debit air pada saluran irigasi.

Dinas Pertanian Karawang juga melakukan optimalisasi infrastruktur pertanian melalui percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah sentra produksi pangan.

Selain itu, pemanfaatan embung dan penguatan jaringan irigasi perpompaan terus ditingkatkan guna menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.

“Kami terus mendorong penguatan pompanisasi dan sistem perpipaan sebagai solusi distribusi air bagi lahan-lahan pertanian yang rawan terdampak kekeringan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi, pemerintah daerah juga mengimbau petani untuk mempercepat masa tanam dan menggunakan varietas padi yang tahan terhadap kekeringan serta berumur genjah.

