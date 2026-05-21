JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gegara Hal Ini Desa Jampang Bogor Diguyur Hujan Abu

Gegara Hal Ini Desa Jampang Bogor Diguyur Hujan Abu

Kamis, 21 Mei 2026 – 21:00 WIB
Gegara Hal Ini Desa Jampang Bogor Diguyur Hujan Abu - JPNN.com Jabar
Warga menunjukkan kondisi permukiman yang dipenuhi debu bahan baku semen akibat kebocoran di sebuah perusahaan di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/5/2026). ANTARA/HO-Polsek Kemang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Peristiwa menyerupai “hujan abu” terjadi di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/5/2026), akibat kebocoran bahan baku semen dari sebuah perusahaan di kawasan tersebut.

Material bahan baku semen yang beterbangan menyebabkan puluhan rumah warga di Kampung Jampang Batas RT 001/RW 001, Desa Jampang, terdampak dan dipenuhi debu semen.

Kapolsek Kemang AKP Yulita Heriyanti mengatakan, sedikitnya 24 kepala keluarga (KK) terdampak dalam kejadian tersebut.

Baca Juga:

“Kejadian sekitar pukul 09.30 WIB. Sekitar 24 KK, rumahnya menjadi kotor akibat bahan baku semen tersebut,” ujar Yulita di Bogor.

Menurut Yulita, insiden itu diduga dipicu kebocoran bahan baku semen di PT Mortar Nasional Indonesia yang berada di wilayah Kecamatan Kemang.

Setelah menerima laporan masyarakat, petugas kepolisian bersama unsur terkait langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal sekaligus meminta keterangan dari pihak perusahaan.

Baca Juga:

Untuk membantu penanganan di lapangan, petugas pemadam kebakaran turut dikerahkan membersihkan sisa material semen yang menempel di atap maupun bagian rumah warga menggunakan semprotan air.

“Untuk saat ini di lokasi sudah berangsur kondusif. Tidak ada korban luka atau jiwa. Pihak dari perusahaan siap bertanggung jawab,” katanya.

Hujan abu terjadi di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/5/2026), akibat kebocoran bahan baku semen
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   hujan abu bogor kebocoran bahan baku semen PT Mortar Nasional Indonesia desa jampang kecamatan kemang kabupaten bogor hujan abu kemang hujan abu jampang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU