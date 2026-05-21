Gegara Hal Ini Desa Jampang Bogor Diguyur Hujan Abu

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Peristiwa menyerupai “hujan abu” terjadi di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/5/2026), akibat kebocoran bahan baku semen dari sebuah perusahaan di kawasan tersebut.

Material bahan baku semen yang beterbangan menyebabkan puluhan rumah warga di Kampung Jampang Batas RT 001/RW 001, Desa Jampang, terdampak dan dipenuhi debu semen.

Kapolsek Kemang AKP Yulita Heriyanti mengatakan, sedikitnya 24 kepala keluarga (KK) terdampak dalam kejadian tersebut.

“Kejadian sekitar pukul 09.30 WIB. Sekitar 24 KK, rumahnya menjadi kotor akibat bahan baku semen tersebut,” ujar Yulita di Bogor.

Menurut Yulita, insiden itu diduga dipicu kebocoran bahan baku semen di PT Mortar Nasional Indonesia yang berada di wilayah Kecamatan Kemang.

Setelah menerima laporan masyarakat, petugas kepolisian bersama unsur terkait langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal sekaligus meminta keterangan dari pihak perusahaan.

Untuk membantu penanganan di lapangan, petugas pemadam kebakaran turut dikerahkan membersihkan sisa material semen yang menempel di atap maupun bagian rumah warga menggunakan semprotan air.

“Untuk saat ini di lokasi sudah berangsur kondusif. Tidak ada korban luka atau jiwa. Pihak dari perusahaan siap bertanggung jawab,” katanya.