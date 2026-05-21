Pesantren Al-Hamidiyah Depok dan JCI Jepang Gelar Pelatihan Mitigasi Bencana untuk Santri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pesantren Al-Hamidiyah Depok berkolaborasi dengan Junior Chamber International (JCI) Indonesia, JCI Jayakarta, dan JCI Jepang menggelar kegiatan B-Sport Disaster Prevention Education Project bagi para santri.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–22 Mei 2026 tersebut mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Jepang dan dikemas melalui pendekatan edukatif serta interaktif dengan memadukan olahraga dan pelatihan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana.

Program tersebut mengadopsi konsep Japanese-style Evacuation Education atau pendidikan evakuasi ala Jepang yang selama ini dikenal efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, khususnya gempa bumi.

Dalam kegiatan itu, jajaran manajemen Yayasan Islam Al-Hamidiyah menyambut langsung kehadiran delegasi JCI Indonesia, JCI Jepang, JCI Jayakarta, serta perwakilan Kedutaan Besar Jepang.

Delegasi JCI Indonesia yang hadir antara lain Deputy National President JCI Indonesia Dicky Cahyadi Nurhalim, National Treasurer Aki Pratomodono, SDGs & RISE Chairlady Deassy Roosiana T.H., dan 2022 Past National President Gaudi Agathon.

Turut hadir Director of Political Section Embassy of Japan Tanaka Motoyasu, Chairman JCI Japan Kento Ogura, Vice-Chairman JCI Japan Daisuke Himeno, General Secretary Haruo Nakayama, serta sejumlah anggota komite JCI Jepang dan JCI Jayakarta.

Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Oman Fathurahman, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pelatihan mitigasi bencana tersebut.

Menurutnya, meskipun Pesantren Al-Hamidiyah berfokus pada pendidikan keagamaan, kesiapsiagaan bencana tetap menjadi hal penting yang harus dipahami para santri.