Pemprov Jabar Siap Tanggung Biaya Sekolah hingga Seragam Siswa Tak Mampu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Siswa dari keluarga miskin di Jawa Barat dipastikan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendaftar ke SMA, SMK, dan SLB pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) TA 2026/2027.

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat pun siap menanggung seluruh biaya, baik sekolah negeri dan swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga miskin yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kategori desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin), dan desil 3 (hampir miskin).

"Kalau mereka sekolah di swasta, kami biayai. Kalau di negeri, kami gratiskan," kata Purwanto, Kamis (21/5/2026).

Purwanto memastikan, pemberian bantuan tidak hanya mencakup biaya pendidikan saja, tetapi juga kebutuhan personal siswa, seperti seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.

"Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah," ujarnya.

Langkah ini, kata Purwanto merupakan komitmen dari keinginan Pemprov Jabar agar tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.

"Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta," ucap dia.