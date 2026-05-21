65 Tahun bank bjb, Teguhkan Semangat Membangun Harapan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tepat pada 20 Mei, bank bjb memperingati hari jadinya yang ke-65. Pada momentum HUT tahun ini, bank bjb kembali menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat melalui semangat “Kepercayaan Membangun Harapan”.

Perjalanan panjang selama lebih dari enam dekade menjadi cerminan konsistensi bank bjb dalam menghadirkan inovasi, memperkuat layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tema “Kepercayaan Membangun Harapan” dipilih sebagai representasi dari perjalanan panjang bank bjb dalam membangun hubungan yang kuat bersama masyarakat.

Melalui tema tersebut, bank bjb menegaskan bahwa kepercayaan yang terbangun selama 65 tahun menjadi fondasi utama untuk menghadirkan harapan dan masa depan yang lebih baik.

Angka 65 melambangkan jalinan kepercayaan yang saling terhubung selama puluhan tahun, sementara elemen visual dinamis menggambarkan pertumbuhan yang dibangun dari kepercayaan dan terus bergerak menuju harapan yang berkembang.

Gradasi warna pada logo melambangkan keberagaman layanan dan peran bank bjb dalam mendampingi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Bagi bank bjb, usia ke-65 bukan sekadar penanda perjalanan waktu, melainkan simbol dari hubungan yang terus terjalin erat dengan jutaan nasabah.

Kepercayaan yang tumbuh selama bertahun-tahun menjadi fondasi penting yang menjaga bank bjb tetap relevan, dan adaptif, di tengah perubahan zaman.