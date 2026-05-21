Sulap Susu Jadi Yoghurt Bermutu, Yess Yoghurt Binaan Yayasan Astra Terus Tumbuh dan Melaju

jabar.jpnn.com, BOGOR - Di sebuah daerah penghasil susu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, langkah kecil memproduksi lima liter yoghurt per hari perlahan tumbuh menjadi usaha minuman sehat yang kini mampu memasarkan produknya hingga wilayah Jabodetabek.

Perjalanan itu dijalani Yess Yoghurt, Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dirintis Juhana sejak 2012.

Awalnya, usaha tersebut hanya dijalankan secara sederhana dari lingkungan rumah.

Namun, sejak 2016, Juhana mulai serius menekuni bisnis yoghurt dan menjadikannya sebagai usaha utama keluarga.

Kini, tongkat estafet usaha itu juga diteruskan bersama putrinya, Maulita Putri Darmawati, yang menjabat sebagai Direktur Yess Yoghurt.

Keputusan memilih yoghurt bukan tanpa alasan. Lingkungan sekitar tempat tinggal mereka dikenal sebagai daerah penghasil susu sapi, sehingga bahan baku mudah diperoleh dan memiliki kualitas yang baik.

Juhana mengaku mulai mempelajari cara membuat yoghurt saat belajar di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Pengetahuan tersebut kemudian menjadi modal awal membangun usaha.