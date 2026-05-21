Dirjen IKMA Kemenperin Kunjungi PT Bogor Sari Nutrisi, IKM Binaan Yayasan Astra yang Sukses Naik Kelas

Kamis, 21 Mei 2026 – 16:00 WIB
Jajaran Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian bersama Yayasan Astra dan jajaran pemerintah wilayah saat berkunjung ke PT Bogor Sari Nutrisi (BSN) di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Reni Yanita melakukan kunjungan kerja ke PT Bogor Sari Nutrisi (BSN) di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/5/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan Yayasan Astra dalam mendukung pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) nasional.

Dalam kunjungan itu, Reni Yanita didampingi Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kemenperin RI Afrizal Haris, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin RI Dini Hanggandari, serta Direktur Industri Aneka Kemenperin RI Reny Meilany.

Kegiatan tersebut sejalan dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Yayasan Astra, yakni “Bersinergi untuk Masa Depan Lintas Generasi UMKM Indonesia”.

PT Bogor Sari Nutrisi dipilih sebagai salah satu contoh keberhasilan model pembinaan Yayasan Astra terhadap pelaku IKM.

Sejak menjadi IKM binaan pada 2024, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu itu dinilai berhasil meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, hingga memperluas pasar.

PT Bogor Sari Nutrisi memproduksi berbagai olahan susu, seperti Yess Yoghurt, keju mozzarella, susu pasteurisasi, dan milk candy.

Selama mengikuti program pembinaan Yayasan Astra, perusahaan tersebut memperoleh pelatihan dan pendampingan di berbagai bidang, mulai dari Basic Mentality, penerapan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), Quality Assurance Chain, Branding dan Packaging, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), hingga pengembangan pemasaran yang berlangsung hingga 2026.

TAGS   PT Bogor Sari Nutrisi Yess Yoghurt Yayasan Astra Dirjen IKMA Kemenperin IKM binaan Astra IKM Bogor kabupaten bogor umkm bogor program Link and Match Kemenperin

