JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kondisi Terkini Trotoar Jalan Cicadas Bandung Seusai Penertiban PKL

Kondisi Terkini Trotoar Jalan Cicadas Bandung Seusai Penertiban PKL

Kamis, 21 Mei 2026 – 14:30 WIB
Kondisi Terkini Trotoar Jalan Cicadas Bandung Seusai Penertiban PKL - JPNN.com Jabar
Trotoar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Cicadas, Kota Bandung, kini sudah bebas dari kios-kios PKL yang ditertibkan pemerintah, Kamis (21/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan kios pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung kini telah rata dengan tanah dan menyisakan puing material bangunan di sejumlah titik.

Penertiban PKL dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, demi mengembalikan fungsi pedestrian trotoar sebagai hak pejalan kaki, sekaligus sebagai koridor Bus Rapid Transit (BRT).

Proses penertiban dilakukan secara bertahap dengan membongkar lapak-lapak yang selama ini berdiri di atas trotoar.

Baca Juga:

Pantauan di lokasi, bangunan lapak yang sebelumnya memenuhi kawasan ini sekarang sudah tidak ada sama sekali. Di beberapa titik, sisa-sisa material pembongkaran masih terlihat di beberapa sudut trotoar.

Petugas kebersihan tampak mengangkut puing dan menyapu area sekitar agar jalur pedestrian dapat kembali digunakan masyarakat dengan nyaman.

Trotoar yang kotor juga turut dibersihkan oleh petugas kebersihan.

Baca Juga:

Kondisi trotoar di kawasan Cicadas tampak lebih lengang dibanding sebelumnya. Ruang pejalan kaki yang selama ini dipenuhi lapak pedagang kini mulai terlihat terbuka.

Hampir 50 tahun, trotoar jalan Cicadas itu dikuasai oleh PKL. Bangunan-bangunan berdiri di atas trotoar yang seharusnya bisa dipakai masyarakat untuk berjalan kaki.

Trotoar Cicadas Bandung kini tampak lengang dan bisa dilalui pejalan kaki setelah ratusan PKL ditertibkan oleh pemerintah.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pemkot Bandung pemprov Jawa barat pkl cicadas dibongkar pkl cicadas pembongkaran pkl cicadas penertiban pkl cicadas trotoar cicadas trotoar jalan trotoar ahmad yani

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU