Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 21 Mei 2026 Naik, Logam Mulia 1 Gram Rp2,8 Juta
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis (21/5/2026) tercatat masih berada di level tinggi.
Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.800.000 atau Rp2.807.000 setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen.
Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.450.000 dan menjadi Rp1.453.625 setelah pajak.
Kenaikan harga emas masih menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Untuk ukuran lebih besar, harga emas batangan 5 gram tercatat Rp13.775.000, sedangkan ukuran 10 gram dijual Rp27.495.000 sebelum pajak.
Adapun emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan seharga Rp274.212.000, sementara emas ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram mencapai Rp2.740.600.000.
Selain produk reguler, tersedia pula beberapa seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III.
Emas Batangan Gift Series ukuran 1 gram dijual Rp2.950.000, sedangkan seri Selamat Idulfitri ukuran 5 gram dipasarkan Rp14.748.000.
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap!
