Stok Daging Kurban di Depok Surplus Jelang Iduladha 2026, DKP3 Pastikan Aman dan Cukup

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok memastikan ketersediaan hewan dan daging kurban menjelang Hari Raya Iduladha 2026 dalam kondisi aman serta mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kepala DKP3 Kota Depok, Dadan Rustandi, mengatakan kebutuhan daging sapi dan kerbau masyarakat Kota Depok diperkirakan mencapai sekitar 4,95 ton.

Sementara itu, ketersediaan daging tercatat mencapai 6,83 ton atau berada dalam kondisi surplus.

“Untuk ketersediaan daging, kami mencatat mencapai 6,83 ton, sehingga secara umum masih dalam kondisi surplus dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan, perhitungan kebutuhan daging tersebut didasarkan pada jumlah penduduk Kota Depok yang mencapai 2.168.000 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025.

Selain memastikan ketersediaan stok, DKP3 juga melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban.

Berdasarkan data pengawasan tahun 2025, DKP3 telah memeriksa 498 lapak penjualan hewan kurban yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 34.557 ekor hewan kurban dinyatakan telah menjalani pemeriksaan kesehatan.