Tugas Pertama Kombes Dedi Sebagai Kapolrestabes Bandung, Ini Soal Persib

Kamis, 21 Mei 2026 – 12:20 WIB
Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pucuk pimpinan Polrestabes Bandung resmi dijabat oleh Kombes Pol Dedi Supriyadi, menggantikan Kombes Pol Budi Sartono.

Seusai dilantik, Dedi menegaskan salah satu fokus utamanya dalam waktu dekat adalah memastikan keamanan laga kandang Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Dedi mengatakan, jajaran Polrestabes Bandung telah menyiapkan berbagai persiapan teknis. Segala aspek mulai dari rencana pengamanan hingga pemetaan personel sudah dimatangkan.

"Terkait dengan dalam waktu dekat, kami akan melaksanakan pelayanan pengamanan pertandingan Persib. Kami sudah mempersiapkan rencana pengamanannya," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (21/5/2026).

Dedi menyebut, pihaknya tidak hanya menyiapkan strategi pengamanan di lapangan saja, tetapi juga kesiapan sarana pendukung lainnya, termasuk kelancaran arus lalu lintas.

Ia memastikan, seluruh kebutuhan pengamanan telah masuk dalam perhitungan yang matang.

"Personel sudah dihitung, kemudian logistik dan segala perlengkapan sudah kami siapkan," tegasnya.

Dalam pengamanan laga yang digelar pada Sabtu (23/5), lebih dari 2.000 personel gabungan dikerahkan. Personel gabungan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, dan lainnya.

Pengamanan pertandingan final Liga 1 Persib vs Persijap Jepara di Stadion GBLA, akan jadi tugas pertama Kombes Pol Dedi Supriyadi sebagai Kapolrestabes Bandung.
