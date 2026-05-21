Aurelie Moeremans Bagikan Pengalaman Minggu Pertama Bersama Bayi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjadi ibu untuk pertama kalinya membawa banyak perubahan dalam keseharian. Hal ini juga dirasakan oleh aktris Aurelie Moeremans setelah melahirkan anak pertamanya pada Maret 2026.

Di minggu-minggu awal, hari-harinya dipenuhi dengan pola tidur yang belum menentu dan proses belajar memahami kebutuhan sang bayi. Salah satu momen yang paling ia ingat adalah saat tengah malam, ketika bayinya akhirnya tertidur setelah cukup lama rewel.

“Waktu itu mungkin kelihatannya sederhana, tapi pas dia akhirnya tidur tenang di gendongan aku, rasanya ikut lega. Dari situ aku belajar, kenyamanan itu penting banget, buat dia, dan juga buat aku,” cerita Aurelie dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, dikutip Kamis (21/5/2026).

Dalam menjalani fase ini, Aurelie juga banyak mengandalkan support system terdekat mulai dari keluarga hingga orang-orang di sekitarnya yang membantunya beradaptasi dengan peran baru tersebut.

Di saat yang sama, ia menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin tidak terlalu diperhatikan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kulit bayi yang masih sangat sensitif.

Kulit bayi yang baru lahir diketahui lebih tipis dan sensitif dibandingkan kulit orang dewasa, sehingga lebih rentan mengalami iritasi. Kondisi ini membuat banyak orang tua, termasuk Aurelie, menjadi lebih selektif dalam memilih produk yang digunakan sehari-hari.

Seiring waktu, Aurelie mulai menemukan ritmenya sebagai ibu. Ia menyadari bahwa rasa tenang sering kali datang dari keputusan sederhana termasuk dalam memilih produk yang mendukung rasa aman dan nyaman bayi sejak hari pertama.

“Aku sempat beberapa kali panik waktu dia kebangun terus tengah malam dan jadi rewel. Karena itu aku jadi lebih pilih-pilih, termasuk soal popok. Sekarang aku pakai MamyPoko Royal Soft Organic Cotton karena percaya bahan dan kualitasnya, ini bantu bikin dia tetap tenang lebih lama, terutama saat tidur,” ujar Aurelie.