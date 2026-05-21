BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sebagian Jabodetabek Siang hingga Malam Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan sedang pada Kamis (21/5/2026) siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat (22/5/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang dan sore hari, BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari, cuaca di Jabodetabek umumnya masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Adapun pada Jumat dini hari, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

BMKG mencatat suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius.