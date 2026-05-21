Prakiraan Cuaca Jawa Barat 21 Mei 2026: Hujan Berpotensi Guyur Bogor, Tasikmalaya hingga Pangandaran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan pada Kamis (21/5/2026).

Namun, sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang, terutama pada siang dan sore hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat umumnya cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran.