Gempa 4,7 Magnitudo Guncang Pangandaran, Getaran Dirasakan hingga Tasikmalaya dan Garut

Kamis, 21 Mei 2026 – 08:00 WIB
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, diguncang gempabumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,7 pada Kamis (21/5/2026) pukul 04.04 WIB.

Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada di koordinat 8,27 Lintang Selatan dan 108,25 Bujur Timur.

Lokasi gempa berada di laut, sekitar 68 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan kedalaman 21 kilometer.

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto, ST, MM, menjelaskan bahwa gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif bawah laut.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif bawah laut,” ujarnya dalam keterangan resmi.

BMKG mencatat getaran gempa dirasakan di wilayah Tasikmalaya dan Garut dengan skala intensitas III MMI.

Pada skala tersebut, getaran terasa nyata di dalam rumah dan dirasakan seperti ada truk besar yang melintas.

