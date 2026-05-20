Nobar Film Pesta Babi di Kampus Unusia Bogor Dibubarkan Petugas, PMII Soroti Kebebasan Berekspresi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang diselenggarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia B dilaporkan dibubarkan oleh sejumlah anggota TNI dan Polri pada Selasa (19/5/2026) malam.

Kegiatan tersebut diketahui merupakan agenda pemutaran film yang dilanjutkan dengan diskusi mahasiswa sebagai bagian dari ruang intelektual dan literasi kritis di lingkungan kampus.

Dalam video yang beredar di media sosial, kegiatan itu disebut dibangun atas dasar kebebasan berpikir, hak berekspresi, dan semangat diskusi akademik mahasiswa.

Namun, kegiatan tersebut disebut terhenti setelah sejumlah pihak datang dan meminta acara dihentikan.

Ketua PK PMII Unusia B, Rina, mengatakan pemutaran film belum selesai ketika pembubaran terjadi.

“Hari ini kami mengadakan nobar Pesta Babi yang akhirnya menghasilkan kekacauan dan keributan,” ujar Rina.

Ia mengaku mempertanyakan alasan penghentian kegiatan tersebut karena menurut pihak yang datang, film tersebut disebut tidak mengandung unsur terlarang.

“Tadi sudah dikatakan sama pihak yang datang, bahwa video ini tidak ada sesuatu yang spesial atau yang dilarang. Tetapi kenapa hari ini kita diintervensi? Kita dipaksa untuk berhenti melanjutkan nobar film Pesta Babi,” ungkapnya.