Pimpin Polrestabes Bandung, Kombes Dedi Janjikan Keamanan Warga

Rabu, 20 Mei 2026 – 20:00 WIB
Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, saat ditemui seusai upacara pedang pora penyambutan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (20/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tongkat komando Kapolrestabes Bandung resmi dipegang Kombes Pol Dedi Supriyadi, menggantikan Kombes Pol Budi Sartono.

Seremonial penyambutan Dedi Supriyadi dilakukan secara khidmat di Mapolrestabes Bandung.

Dengan dihadiri para Kasat dan jajaran, Dedi disambut dengan rangkaian upacara pedang pora.

Dedi mengatakan, ia siap berperang dengan para pelaku kejahatan jalanan.

"Kami pada prinsipnya, tidak mentolerir kejahatan yang meresahkan masyarakat," kata Dedi saat ditemui seusai upacara penyambutan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, polisi akan memberikan tindakan tegas terukur sesuai dengan prosedur, pada setiap aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat.

"Tentunya kami sudah mempunyai Protap (Prosedur Tetap). Kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur, tetap sesuai instruksi," ucap dia.

"Karena kami tidak mentolerir itu, karena itu memang yang dibutuhkan, rasa aman dibutuhkan oleh masyarakat," lanjutnya.

