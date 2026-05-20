Pesan Penting Irjen Rudi untuk Kombes Dedi, Ini Soal Dinamika Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan memimpin serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Polda Jabar dan pelantikan Kapolrestabes Bandung di Mako Brimob, Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Rabu (20/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Rudi juga melantik sosok Kapolrestabes Bandung yang baru, yakni Kombes Pol Dedi Supriyadi.

Dedi Supriyadi menggantikan Kombes Pol Budi Sartono yang mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

Dalam amanatnya, Rudi menyebut mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Menurutnya, pergantian jabatan bukan sekadar penyegaran organisasi, tetapi juga bagian dari regenerasi kepemimpinan.

"Mutasi jabatan bukan hanya sebagai bentuk penyegaran organisasi, tetapi juga merupakan proses regenerasi dari kepemimpinan, pengembangan karier, serta upaya peningkatan kinerja organisasi guna menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks," kata Rudi.

Dalam kesempatan itu, Rudi menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama yang telah menjalankan tugas di lingkungan Polda Jabar.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para pejabat baru yang mendapat amanah jabatan.