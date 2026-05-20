Harga Emas dan Perak Hari Ini 20 Mei 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Rp2,77 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Rabu (20/5/2026) tercatat masih berada di level tinggi.

Harga emas ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.765.000 dengan harga setelah pajak PPh 0,25 persen mencapai Rp2.771.913.

Kenaikan harga juga terlihat pada berbagai ukuran emas batangan lainnya. Untuk ukuran terkecil 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.432.500 atau Rp1.436.081 setelah pajak.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dijual Rp13.600.000 dengan harga setelah pajak sebesar Rp13.634.000.

Adapun emas ukuran 10 gram dipasarkan seharga Rp27.145.000 atau Rp27.212.863 setelah pajak.

Untuk ukuran besar, emas batangan 100 gram dibanderol Rp270.712.000 dan menjadi Rp271.388.780 setelah pajak.

Sedangkan emas ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dijual Rp2.705.600.000 dengan harga setelah pajak mencapai Rp2.712.364.000.

Selain emas reguler, tersedia pula produk emas batangan edisi khusus atau gift series. Emas Gift Series ukuran 0,5 gram dijual Rp1.502.500, sedangkan ukuran 1 gram dipatok Rp2.915.000.