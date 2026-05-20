Ramalan Cuaca Jabodetabek 20-21 Mei: Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah, Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal pada Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan ringan pada beberapa periode waktu, terutama menjelang siang hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Rabu, 20 Mei 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 21 Mei 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi pagi hari secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok dan Kota Bekasi.

Pada siang hingga sore hari, cuaca di wilayah Jabodetabek masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada malam hari, potensi hujan ringan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki dini hari Kamis (21/5/2026), cuaca diprakirakan berubah menjadi berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.