JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ramalan Cuaca Jabodetabek 20-21 Mei: Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah, Waspada Petir dan Angin Kencang

Ramalan Cuaca Jabodetabek 20-21 Mei: Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah, Waspada Petir dan Angin Kencang

Rabu, 20 Mei 2026 – 09:00 WIB
Ramalan Cuaca Jabodetabek 20-21 Mei: Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah, Waspada Petir dan Angin Kencang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir dan angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal pada Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan ringan pada beberapa periode waktu, terutama menjelang siang hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Rabu, 20 Mei 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 21 Mei 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi pagi hari secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Baca Juga:

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok dan Kota Bekasi.

Pada siang hingga sore hari, cuaca di wilayah Jabodetabek masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Baca Juga:

Sementara itu, pada malam hari, potensi hujan ringan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki dini hari Kamis (21/5/2026), cuaca diprakirakan berubah menjadi berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca ramalan cuaca kota bogor ramalan cuaca hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU