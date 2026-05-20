JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Mei 2026: Mayoritas Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Ringan di Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Mei 2026: Mayoritas Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Ringan di Siang hingga Sore

Rabu, 20 Mei 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Mei 2026: Mayoritas Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Ringan di Siang hingga Sore - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah Jawa Barat untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal pada Rabu (20/5/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan di sejumlah daerah, antara lain Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga:

Memasuki siang hingga sore hari, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan potensi hujan ringan.

Kondisi tersebut berpotensi terjadi secara merata di berbagai daerah sehingga masyarakat diimbau menyiapkan perlengkapan pendukung saat beraktivitas di luar ruangan.

Pada malam hari, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:

Sementara itu, pada dini hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon.

Suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 95 persen. Adapun arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 kilometer per jam.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU