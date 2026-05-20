Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Mei 2026: Mayoritas Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Ringan di Siang hingga Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah Jawa Barat untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal pada Rabu (20/5/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan di sejumlah daerah, antara lain Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan potensi hujan ringan.

Kondisi tersebut berpotensi terjadi secara merata di berbagai daerah sehingga masyarakat diimbau menyiapkan perlengkapan pendukung saat beraktivitas di luar ruangan.

Pada malam hari, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pada dini hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon.

Suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 95 persen. Adapun arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 kilometer per jam.