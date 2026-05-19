Lihat, Ini Sapi Kurban 1,2 Ton Milik Peternak Bandung yang Dibeli Prabowo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membeli satu ekor sapi milik peternak di Kota Bandung.

Sapi milik peternak bernama Vandry Dwitama itu dibeli sebagai hewan kurban untuk Iduladha 1447 Hijriah yang dipilih melalui seleksi yang ketat hingga dinyatakan layak.

"Akhirnya, selama proses seleksi sapi, mulai dari pemeriksaan bobot badan sampai pengecekan lab dan terpilih sapi milik peternak warga Kota Bandung," kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wilsandi, di Kota Bandung, Selasa (19/5/2026).

Ia mengungkapkan sapi tersebut telah melalui berbagai proses seleksi dari mulai penjaringan dari level provinsi hingga tim Kepresidenan dan tahap akhir pemeriksaan darah untuk diuji di laboratorium.

"Jadi semua aspek, mulai dari performa tubuh, pemeriksaan kesehatan antemortem, bobot badan, sampai hasil pemeriksaan lab semuanya harus baik hasilnya agar bisa dicalonkan," tuturnya.

Wilsandi menjelaskan sapi yang dibeli Presiden Prabowo berjenis Simmental dengan berat 1.250 kilogram.

Menurutnya jenis tersebut dikenal sebagai ras unggul yang berasal dari luar negeri namun telah didomestikasi secara lokal.

"Untuk tahun ini, diusulkan disembelih di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung," ucap dia.