Remaja Hanyut di Kali Ciliwung Depok Ditemukan Meninggal Dunia di TB Simatupang

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jasad Afiq Rabbani Ramadhan (14) yang hanyut saat memancing di Kali Ciliwung, Kota Depok, akhirnya ditemukan pada Selasa (19/5/2026).

Korban sebelumnya dilaporkan hanyut saat memancing di sekitar Jembatan Panus, Kota Depok, pada Minggu (17/5/2026) sore.

Jasad korban ditemukan di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dengan jarak sekitar 24,5 kilometer dari lokasi awal kejadian.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati, membenarkan informasi penemuan tersebut.

“Korban sudah ditemukan,” ujar Tesy Haryati, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, setelah ditemukan oleh tim Basarnas, identitas korban langsung dikonfirmasi kepada pihak keluarga untuk memastikan kesesuaian data.

“Info dari Basarnas dipastikan A1 oleh pihak keluarga,” katanya.

Setelah proses identifikasi selesai dilakukan, jasad korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.