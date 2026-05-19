Ratusan Rumah di Bukit Sawangan Indah Depok Terendam Banjir

jabar.jpnn.com, DEPOK - Banjir merendam pemukiman di Bukit Sawangan Indah (BSI), Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, akibat meluapnya Kali Angke, pada Selasa (19/5).

Diketahui, ketinggian air mencapai 50 hingga 70 sentimeter, hingga masuk ke pemukiman warga.

Salah satu warga, Aban mengatakan, bahwa banjir tersebut terjadi akibat hujan yang terjadi semalam hingga membuat Kali Angke meluap.

“Semalam hujan, walaupun enggak terlalu deras. Terus air kalinya meluap,” ucapnya.

Dirinya menyebut, banjir seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di lingkungan rumahnya.

“Bukan pertama, di sini sudah sering banjir,” jelasnya.

Dia menyebut, bahwa kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

“Karena mungkin tanggulnya tidak tinggi, makanya ketika air kali meningkat jadi meluap ke pemukiman warga,” ungkapnya.