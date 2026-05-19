Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 19 Mei 2026 Naik, Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,79 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Selasa (19/5/2026) tercatat berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru dari laman logammulia.com, emas batangan pecahan 1 gram dijual seharga Rp2.789.000 sebelum pajak.

Sementara itu, harga emas 1 gram setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.795.973.

Selain pecahan 1 gram, emas batangan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.444.500 atau Rp1.448.111 setelah pajak. Adapun emas ukuran 5 gram dijual Rp13.720.000 dan menjadi Rp13.754.300 setelah pajak.

Untuk pecahan yang lebih besar, emas batangan 10 gram dipasarkan seharga Rp27.385.000, sedangkan ukuran 100 gram mencapai Rp273.112.000 sebelum pajak.

Harga emas ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, tercatat sebesar Rp2.729.600.000. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harga jualnya menjadi Rp2.736.424.000.

Selain produk reguler, tersedia pula sejumlah seri khusus, seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Pada kategori Gift Series, emas 0,5 gram dijual Rp1.514.500, sedangkan pecahan 1 gram dipasarkan Rp2.939.000 sebelum pajak.