BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Jabodetabek Siang hingga Malam, Warga Diminta Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Selasa (19/5/2026) siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Selasa, 19 Mei 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 20 Mei 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan di sejumlah wilayah.

Wilayah yang diprakirakan berpotensi diguyur hujan ringan pada pagi menjelang siang meliputi sebagian Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Tangerang Selatan.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di Jabodetabek diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sementara itu, pada malam hari, cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

BMKG juga memprakirakan kondisi berawan hingga berawan tebal masih berlangsung pada Rabu dini hari. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius.